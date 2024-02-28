ВС России заняли более выгодные позиции на херсонском направлении

По данным Минобороны РФ, потери противника составили до 40 военнослужащих

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки в результате активных действий заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области, - проинформировали в ведомстве. - В районе населенного пункта Работино отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ".

В Минобороны РФ отметили, что потери противника составили до 40 военнослужащих и 2 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы была поражена самоходная артиллерийская установка (САУ) Caezar производства Франции, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубица Д-30.