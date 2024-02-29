29 февраля, 02:13
Военная операция на Украине

Группировка войск "Запад" сообщила о ликвидации за сутки 48 украинских беспилотников

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма отметил, что также поражены две БМП-1, четыре артиллерийских орудия, минометный расчет и два пикапа

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск "Запад" за минувшие сутки уничтожили 48 украинских беспилотников на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении. <...> В ходе противовоздушной обороны группировки войск "Запад" за сутки уничтожено 48 беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Бигма добавил, что потери ВСУ на этом направлении составили до 145 военнослужащих. Кроме того, поражены две БМП-1, четыре артиллерийских орудия, минометный расчет и два пикапа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине