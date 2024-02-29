Средства ПВО РФ за сутки сбили 2 авиабомбы JDAM и 9 снарядов HIMARS

По данным Минобороны России, также сбили 93 беспилотных летательных аппарата ВСУ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 9 снарядов HIMARS, 2 управляемых авиабомбы JDAM и 93 беспилотных летательных аппарата (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 715 беспилотных летательных аппаратов, 475 зенитных ракетных комплексов, 15 286 танков и других боевых бронированных машин, 1 227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 223 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 211 единиц специальной военной автомобильной техники.