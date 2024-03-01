МО РФ сообщило о пресечении подразделением лейтенанта Митракова атаки украинской ДРГ

В ведомстве отметили, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ направлялась в район расположения российских сил

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подразделение под командованием лейтенанта Дмитрия Митракова застало врасплох диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, направлявшуюся в район расположения российских сил, и заставило ее отступить с тяжелыми потерями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Мгновенно оценив обстановку, несмотря на превосходящие силы противника, Дмитрий принял решение вступить в бой с врагом. Грамотно используя условия местности, заняв выгодную позицию, лейтенант Митраков прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет. Застигнутые врасплох боевики не смогли организовать оборону и, понеся существенные потери, спешно покинули поле боя", - отметили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали о подвиге водителя-телефониста сержанта Дмитрия Соколова. Он оперативно отремонтировал подбитую из РСЗО машину, восстановив связь в колонне российских сил, что помогло отбить атаку ВСУ. "Мужественные действия и профессионализм военнослужащего позволили сохранить устойчивое управление подразделением, в результате чего российские военнослужащие успешно отбили атаку и, завладев инициативой, уничтожили противника", - добавили МО РФ.