Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристами ВДВ пехоты ВСУ в районе Андреевки

В ведомстве отметили, что для этого задействовали самоходные орудия "Нона"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Экипажи самоходных орудий "Нона-С" Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины в укрытии в районе Андреевки на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - говорится в сообщении.

После поражения целей экипажи сменили позиции для выполнения новых задач. Вся боевая работа ведется только в ночное время с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры. "Это делается для того, чтобы исключить обнаружение наших орудий средствами воздушной разведки противника, которые днем постоянно залетают в район передовых позиций российских десантников и ведут разведку в своих интересах. Разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.