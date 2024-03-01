МО РФ сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ с помощью авиабомб с модулями коррекции

В Минобороны России отметили, что для этого задействовали истребители Су-34

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении с применением фугасных авиационных бомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Кадры боевого вылета распространило Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых вылетов экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удары фугасными авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции по скоплениям личного состава и опорным пунктам ВСУ. В результате выполнения боевой задачи все цели противника были поражены", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что применение ФАБ с УМП и корректировка с применением беспилотников помогает наносить авиаудары с максимальной точностью, не входя в зону поражения ПВО ВСУ.

