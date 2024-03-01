Саперы ВС РФ за три месяца уничтожили более 2,5 тыс. взрывных устройств под Мариуполем

В Минобороны России отметили, что найденные боеприпасы вывозятся и подрываются на специальном полигоне

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Саперы сводного отряда разминирования Инженерных войск Вооруженных сил (ВС) России за три месяца обезвредили и уничтожили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов, найденных в пригороде Мариуполя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы отряда за последние три месяца было найдено, обезврежено, вывезено на полигон и уничтожено более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов. <…> Если поиск взрывоопасных предметов осуществляется вблизи населенных пунктов, отряд обеспечивает максимальную безопасность мирному населению. Работаем в соответствии с планом, кроме того, отрабатываем отдельные заявки, поступающие по линии гражданской обороны и администрации города Мариуполя", - рассказал командир сводного отряда разминирования Инженерных войск ВС РФ с позывным Барнаул на кадрах, предоставленных военным ведомством.

В Минобороны уточнили, что найденные боеприпасы вывозятся и подрываются на специальном полигоне. "Особенную опасность при этом для специалистов представляют уже отстрелянные, но не разорвавшиеся боеприпасы. Вышедшие из канала ствола снаряды находятся на боевом взводе и могут сдетонировать при малейшем воздействии. Такие находки саперам приходится уничтожать на месте, обеспечив безопасность окружающей инфраструктуры и гражданского населения", - добавили в ведомстве.

Одна из последних опасных находок российских саперов - мина 240 мм самоходного миномета "Тюльпан".