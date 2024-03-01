МО РФ сообщило об отражении девяти контратак ВСУ на авдеевском направлении

По словам начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука, потери ВСУ составили более 490 военнослужащих

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск "Центр" отразили девять атак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Подразделениями группировки при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены девять контратак 47-й, 61-й механизированных бригад в районах Новобахмутовки, Семеновки. Кроме этого, нанесено поражение формированиям 53-й, 61-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад в районах Бердычей, Северного, Орловки и Первомайского", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам Савчука, потери противника составили более 490 военнослужащих. "Уничтожено 7 танков, 2 боевые машины пехоты, в том числе 1 Bradley, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей", - заключил начальник пресс-центра группировки.