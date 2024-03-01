Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны (МО) РФ.

"1 марта около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.