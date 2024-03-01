МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Потери ВСУ составили более 2 835 военнослужащих за неделю

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении за неделю составили более 2 835 военных, 7 танков и 16 бронемашин. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, потери ВСУ за указанный период составили более 2 835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.