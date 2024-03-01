ВС РФ отразили за неделю семь атак штурмовых групп ВСУ в районе Работино

По данным Минобороны России, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны ВСУ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские войска отразили за неделю на херсонском направлении семь атак штурмовых групп ВСУ и Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказали в ведомстве.

Также, по данным министерства, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Токаревка и Дудчаны Херсонской области.