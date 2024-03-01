Авиация ВКС РФ уничтожила склад ВСУ в Малиновке Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также опубликовал видео с кадрами поражения склада

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожила склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Малиновке Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Денацификация в Малиновке. Уничтожение склада боевиков ВСУ русской армейской авиацией 11-й краснознаменной армии ВВС и ПВО - оперативного объединения Воздушно-космических сил РФ в составе Восточного военного округа", - написал он в Telegram-канале, опубликовав видео с кадрами поражения склада.

В пятницу начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев сообщил ТАСС, что российские военнослужащие отразили за сутки две атаки ВСУ в районе Малиновки, а также пресекли попытки противника провести ротации военнослужащих в районах Малиновки и Равнополя.