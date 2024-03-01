Рогов сообщил, что силы РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ у Марфополя

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", "сейчас этот населенный пункт в серой зоне"

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Российские военные заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Марфополь Запорожской области к юго-востоку от города Гуляйполе. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В районе села Марфополь есть улучшения: наши продвинулись и заняли несколько опорников ВСУ. <...> Сейчас этот населенный пункт в серой зоне", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении.