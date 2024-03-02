Минобороны рассказало о боевой работе РСЗО "Ураган" на южно-донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня уничтожил десятки вражеских целей, включая американские бронетранспортеры и гаубицы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" уничтожил десятки вражеских целей, включая американские бронетранспортеры М113 и 155-миллиметровые гаубицы М777, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" армейского корпуса группировки войск "Восток" продолжают выполнять задачи по уничтожению опорных пунктов, позиций и боевой техники ВСУ на южнодонецком направлении. На счету одного из расчетов РСЗО "Ураган" десятки различных целей противника, в том числе несколько 122-мм гаубиц Д-30, 155-мм гаубиц M777 производства США и гусеничных бронетранспортеров M113 американского производства", - сообщили там.

220-миллиметровые РСЗО "Ураган" предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от 10 до 35 км. Их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания. Система была принята на вооружение в 1975 году. Прошла боевое крещение в Афганистане, применялась во время чеченских кампаний и в Сирии.