МО РФ: новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ у Вербового

Противник не смог оказать достойного сопротивления, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Подразделения новороссийских и ставропольских десантников заняли несколько опорных пунктов ВСУ в районе Вербового на запорожском направлении, а также взяли в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения активных боевых действий на запорожском направлении в районе н. п. Вербовое подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ продолжают продвигаться вперед на участках в зоне своей ответственности, занимая опорные пункты ВСУ. В ходе одного из боев у данного населенного пункта штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами и завершили их зачистку огнем из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что противник не смог оказать достойного сопротивления. Несколько военнослужащих ВСУ были взяты в плен, а оказавшие сопротивление были ликвидированы при зачистке опорных пунктов.