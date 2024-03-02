Группировка "Центр" нанесла 50 бомбовых ударов по ВСУ в районах Очеретино и Новгородского

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что противник потерял до 525 военнослужащих

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российская группировка "Центр" нанесла около 50 бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Очеретино и Новгородского. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Подразделениями группировки при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены 11 контратак 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Орловка, Тоненькое и 59-й мотопехотной бригады в районах Водяного, Первомайского. Бомбардировочной авиацией ВКС России нанесено около 50 ударов в районах Очеретино, Новгородское", - сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным Савчука, противник потерял до 525 военнослужащих. Кроме того, уничтожено шесть танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе одна Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы Д-30, полевой пункт боепитания.