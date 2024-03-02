МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 60 военнослужащих на херсонском направлении

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на херсонском направлении составили до 60 военных, также российские войска уничтожили склад боеприпасов противника, сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 3 автомобиля и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.