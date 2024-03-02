МО РФ сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 55 военных за сутки

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на купянском направлении до 55 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - сообщили там.

Как отметили в ведомстве, также поражены самоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация", гаубица "Мста-Б", 2 САУ "Гвоздика", гаубица Д-20 и радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.