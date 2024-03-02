Командующий Балтфлотом проверил боеспособность Ленинградской военно-морской базы

В ходе мероприятия проверили органы военного управления базы, соединения и воинские части ВМБ

ТАСС, 2 марта. Командующий Балтийским флотом Владимир Воробьев проверил боеготовность Ленинградской военно-морской базы (ВМБ), сообщает пресс-служба флота.

"Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев с группой офицеров штаба провел плановую проверку боеготовности сил Ленинградской военно-морской базы флота. В ходе мероприятия были проверены органы военного управления базы, соединения и воинские части Ленинградской ВМБ", - указано в распространенном сообщении.

Целью проверки являлась оценка способности приведения в установленную степень боевой готовности и готовности сил выполнить задачи по предназначению. С экипажами кораблей объединения провели учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования, а также выполнение задач по своему предназначению.