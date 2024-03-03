Минобороны РФ показало работу Ми-8 по поддержке летчиков на северодонецком направлении

Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил оказывают первую медицинскую помощь и эвакуируют летный состав на аэродром базирования вертолета или в лечебные учреждения, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Воздушно-космических сил на вертолете Ми-8 на северодонецком направлении ежедневно поддерживает экипажи российской штурмовой и армейской авиации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Основными задачами нашего подразделения, нашей команды, являются оказание помощи летному составу, который по причине огневого воздействия со стороны противника или вследствие каких-то нештатных ситуаций вынужден покинуть воздушное судно, аварийно приземлиться", - привели в ведомстве слова начальника группы с позывным Купол.

Он добавил, что специалисты группы оказывают первую медицинскую доврачебную помощь и эвакуируют летный состав на аэродром базирования вертолета или в лечебные учреждения.