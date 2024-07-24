МО заявило об уничтожении 18 беспилотников над Курской областью

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"24 июля текущего в период в период с 21:30 до 23:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сказали там.