МО РФ показало кадры работы вертолетной поисково-спасательной группы в зоне СВО

В Минобороны отметили, что при возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказания помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Воздушно-космических сил России ежедневно сопровождают экипажи армейской авиации в зоне спецоперации. Соответствующие кадры работы вертолетов Ми-8ПСГ предоставило Минобороны России.

"Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил ежедневно сопровождают экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35 выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, при возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказания помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации.

В сообщении уточнили, что в состав поисково-спасательной группа входит группа огневой поддержки, а также военнослужащие медицинского отделения.