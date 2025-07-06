Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили с концертом для бойцов "Центра"

Они исполнили произведения группы "Алиса" и "Басты"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с музыкальной программой для военнослужащих группировки "Центр" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артисты фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа исполнили музыкальный концерт для бойцов группировки войск "Центр" в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Импровизированной сценой стал оборудованный блиндаж, где прозвучали как проверенные временем военные песни, так и современные хиты", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, артисты исполнили произведения группы "Алиса" и "Басты". Солистка ансамбля Лана Соколова впервые представила собственные композиции. Кроме того, по ходу мероприятия проходило празднование дня рождения одного из бойцов. В качестве подарка артисты исполнили для него несколько песен по специальным заявкам.

"Очень бы хотелось, чтобы данные мероприятия проходили как можно чаще, чтобы у личного состава были возможности посещать данные мероприятия и участвовать в них. Большое спасибо, хотелось бы сказать, личному составу творческой группы", - подчеркнул временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе Василий Воронин.