Связисты группировки "Центр" встретили годовщину соединения на боевом посту

Как отметили в Минобороны, более 80 лет военнослужащие выполняют задачи по организации надежной связи командования с подчиненными подразделениями

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военные связисты группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи в памятную дату 84-й годовщины образования соединения. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военные связисты группировки войск "Центр" организовали бесперебойную и защищенную связь командных пунктов с передовыми подразделениями, выполняющими боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В 84-ю годовщину образования соединения связи военные связисты группировки продолжают выполнение боевых задач на передовой, прокладывая новые и ремонтируя поврежденные линии связи вблизи линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как отметили в министерстве, более 80 лет связисты соединения выполняют задачи по организации надежной связи командования с подчиненными подразделениями. Там уточнили, что предшественником соединения является 34-й полк связи, созданный ещё в 1941 году в Литве.

В Великой Отечественной войне полк связи принимал участие в операции "Искра", целью которой был прорыв блокады Ленинграда, а также участвовал в Моонзундской и Таллинской наступательных операциях войск Ленинградского фронта. После войны 34-й отдельный полк связи был награжден орденом Красной Звезды, и ему было присвоено почетное наименование "Таллинский".

"Сегодня исполняется 84 года соединению связи. В этот праздник мы все равно выезжаем на выезды, делаем свою работу, чтобы связь была устойчива и беспрерывна", - подчеркнул командир линейно-кабельного отделения Артур Соболев.