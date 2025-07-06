Бойцы группировки "Север" организовали мастерские по обслуживанию дронов

Специалисты программируют БПЛА для выполнения различных задач

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие батальона "Феникс" 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск "Север" оборудовали специализированные мастерские по изготовлению и ремонту ударных беспилотников в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Мы занимаемся здесь настройкой непосредственно FPV-дронов. Дроны приходят всякие разные, с разными частотами, с разными модификациями. Мы их, соответственно, настраиваем, перенастраиваем дроны. Каждый день мы примерно настраиваем по 20-30 дронов и отправляем их на передовую нашим FPV-расчетам", - рассказал старший сапер-оператор с позывным Турист.

Как уточнили в военном ведомстве, специалисты программируют беспилотники для выполнения различных задач. Например, дроны могут быть задействованы как для для нанесения ударов в тылу боевиков ВСУ, так и для для сброса инженерных заграждений в расположение противника.

"В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет", - подчеркнули в министерстве.