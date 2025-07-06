Для бойцов группировки "Запад" провели занятия по подготовке операторов БПЛА

Военнослужащие получили навыки ремонта в полевых условиях, научились обращаться с боеприпасами, применяемыми с беспилотниками, а также изучили теоретическую основу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Инструкторский состав 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" провел практические занятия по подготовке операторов БПЛА для военнослужащих группировки на полигоне в тыловом районе спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"С отобранными для прохождения дальнейшей службы в беспилотной авиации 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" на должности операторов дронов военнослужащими по контракту проведены занятия на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО. В цикл их боевой подготовки, в первую очередь, входило пилотирование БПЛА в различных условиях", - рассказали в военном ведомстве. Там уточнили, что обучение представляет из себя многоступенчатый процесс.

Изначально осваиваются базовые навыки на компьютерных симуляторах, что позволяет безопасно отработать основы управления дроном, навигации и выполнения простейших маневров, не рискуя техникой. Далее идет работа с дронами на специально оборудованных площадках, где приобретается практический опыт управления беспилотником.

Как подчеркнули в министерстве, при обучении инструкторы готовят операторов дронов таким образом, чтобы они работали во взаимодействии с любыми подразделениями.

Кроме того, в ходе обучения бойцы получили навыки ремонта в полевых условиях, научились обращаться с боеприпасами, применяемыми с беспилотниками, а также изучили теоретическую основу - от аэродинамики до инженерного дела.

"Хоть это и с виду детская игрушка, но безопасно управлять ей стоит очень много потраченных сил и средств. Средства мы уводим на второй план, но силы потрачены здесь для того, чтобы обладать всеми навыками для безопасного управления, это большой объем работы", - отметил инструктор службы БПЛА с позывным Азимут.