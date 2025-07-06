Ивановские бойцы сбили более 50 беспилотников ВСУ над Часовым Яром за неделю

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие уничтожали украинские БПЛА методом тарана

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Операторы Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили свыше 50 разведывательных беспилотников противника над Часовым Яром за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.

"БПЛА-перехватчики российских десантников поднимаются на большие высоты и ведут поиск вражеских беспилотников в небе. Обнаружив воздушный разведчик противника, FPV-дрон со спецустройством на большой скорости (до 300 км/ч) сближается с противником, пикирует на него и производит таран. <…> Только за прошедшую неделю подразделения ПВО Ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 50 разведывательных беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, десантники круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушной разведки и нападения противника.