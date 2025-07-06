Группировка "Восток" за сутки уничтожила два миномета ВСУ

Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили два миномета украинских боевиков за минувшие сутки.

Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В результате контрбатарейной борьбы уничтожены два миномета противника", - сказал Яковлев.

Кроме того, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад, двух бригад территориальной обороны и бригады морской пехоты ВСУ в районах Полтавки, Камышевахи, Малиновки, Гуляйполя, Темировки и Поддубного.