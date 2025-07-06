Бойцы РФ уничтожили расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Расчет беспилотников противника удалось уничтожить при помощи ударных дронов "Молния-2"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили расчет беспилотников противника при помощи ударных дронов "Молния-2" на красноармейском направлении спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет ударного беспилотного летательного аппарата самолетного типа "Молния-2" соединения спецназа группировки войск "Центр" уничтожил расчет БПЛА украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в министерстве, расчет был обнаружен российскими разведчиками в момент выхода противника из укрытия.

"В ходе боевой работы по освобождению населенных пунктов ДНР расчеты БПЛА группировки войск "Центр" демонстрируют высокую эффективность", - отметили в ведомстве.