Украинские военнослужащие перешли в "глухую оборону", но обстреливают мирные объекты, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ВСУ задействовали на херсонском направлении семь бригад и беспилотный ударный авиационный батальон. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На херсонском направлении действуют 426-й беспилотный ударный авиационный батальон, 34-я отдельная бригада береговой обороны, 39-я отдельная бригада береговой обороны, 40-я отдельная бригада береговой обороны, 121-я,122-я,123-я бригады теробороны, 153-я отдельная механизированная бригада", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что "украинские военнослужащие ушли в глухую оборону на Херсонщине", но обстреливают объекты мирной инфраструктуры.