О военнопленных можно узнать через бот обратной связи "Сохрани себе жизнь", указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Родные солдат ВСУ могут узнать о пропавших без вести у Великих Бурлуков под Купянском украинских военных у российских силовиков.

Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, соцсети начинают наполнять публикации о пропавших без вести украинских военных на этом участке фронта.

"Командование 143-й отдельной механизированной бригады традиционно для ВСУ игнорирует обращения родственников военнослужащих. Отметим, что с великобурлукского участка фронта очень много пленных, о судьбе которых можно узнать через наш бот обратной связи "Сохрани себе жизнь". Также мы может задать военнопленным из 143-й омбр вопросы о судьбе ваших пропавших без вести родственниках, которые могли дезертировать или быть уничтожены", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС ранее силовики, родственники военных ВСУ более 3,5 тыс. раз обращались в мае к российским силовым структурам по вопросам сдачи в плен через данный бот. В мае удалось организовать 24 выхода на российские позиции.