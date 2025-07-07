ТАСС: родные боевиков "Айдара" протестуют из-за потерь в сумском приграничье

На уличной акции в центре Киева 5 июля они потребовали от руководства страны и командования ВСУ информацию о судьбе пропавших без вести

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Массовые потери в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) на сумском направлении привели к протестам среди их родных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Массовые потери 24-й ошб "Айдар" на данном участке фронта спровоцировали рост протестных настроений среди родных и близких украинских неонацистов, которые на уличной акции в центре Киева 5 июля потребовали от руководства страны и командования ВСУ информацию о судьбе пропавших без вести", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили, что командование ВСУ использует боевиков "Айдара" как пушечное мясо на сумском направлении. Батальон в настоящий момент сформирован как из нацистов, так и из насильно мобилизованных украинцев.