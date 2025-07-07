Балицкий: жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ данные о ТЦК

В Минобороны РФ ранее сообщали, что российские войска за сутки поразили ТЦК, предприятие сборки и места хранения ударных беспилотников на Украине

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июля /ТАСС/. Мирные жители подконтрольных Киеву территорий через интернет-мессенджеры передают российским властям данные о размещении территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) и местах дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска за сутки поразили ТЦК, предприятие сборки и места хранения ударных беспилотников на Украине.

"Сегодня Вооруженные силы России нанесли удары по территориальным центрам комплектования ВСУ, так называемым ТЦК, в Запорожье и Харькове. ТЦК - это аналоги военкоматов, но они выполняют функцию карательного органа для украинцев, занимаются уличным отлавливанием жителей для принудительной отправки на фронт. За ТЦК числится множество преступлений против жителей оставшейся Украины, вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада. <...> Это (удары по ТЦК - прим. ТАСС) во многом результат информирования от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях и сообщает о местах расположения военных преступников", - написал он.

13 июня Балицкий заявлял, что в регионе запустили чат-бот для сбора информации о преступлениях киевского режима на подконтрольных ВСУ территориях. По его словам, жители еще не освобожденных Запорожья, Харькова, Одессы, Киева, Днепра (ранее - Днепропетровск) могут сообщить в чат-бот о военных и гражданских преступлениях украинских властей.