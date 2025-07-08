Боец Гусь: ВСУ в Поддубном ДНР убили порядка 15 сдавшихся в плен сослуживцев

По словам военнослужащего, в основном их атаковали FPV-дронами

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Дроны ВСУ убили порядка 15 сдавшихся в плен украинских военнослужащих в селе Поддубное в ДНР, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Гусь.

"Бывало всякое разное. В основном FPV-дроны прилетали. То есть они прилетали, вот даже идет наша группа с пленными - дрон прилетает не по нам, а по пленным. Больше 15 пленных [погибло]", - рассказал военнослужащий.

6 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Поддубное в ДНР.