БПЛА центра "Рубикон" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

Боевые расчеты FPV-дронов уничтожили также элементы систем связи и огневые позиции ВСУ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Боевые расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили технику (в том числе иностранного производства), элементы систем связи, огневые позиции и личный состав ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники (в том числе - и иностранного производства), элементов систем связи, живой силы, огневых позиций и фортификационных сооружений ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.