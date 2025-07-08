Жителей города уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Центральная клиническая больница города Сум переполнена ранеными солдатами ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В соцсетях выявлено, что раненых солдат ВСУ отправляют в гражданскую Центральную клиническую больницу (ул. Сумской артиллерийской бригады, д. 13). Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры. Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом", - сказал собеседник агентства.