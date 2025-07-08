ТАСС: выведенные в Черниговскую область подразделения ВСУ возвращают под Сумы

В Черниговской области ракетные удары существенно замедлили скорость восстановления боеспособности бригады

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Подразделения 144-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), ранее выведенные в Черниговскую область, возвращены в сумское приграничье. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Для восполнения потерь штурмовых полков командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта подразделения 144 ОМБр, участвовавшие в провокациях в приграничье и выведенные ранее в Черниговскую область", - сказал собеседник.

Он уточнил, что по расположениям и позициям бригады в Черниговской области наносились ракетные удары, "что существенно замедлило скорость восстановления боеспособности бригады".