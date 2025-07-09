Подтверждать участие в СВО стало возможно онлайн

Проект реализовали Минобороны и Минцифры

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало новую систему, которая позволяет в дистанционном режиме и в реальном времени подтверждать участие военнослужащих в специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что благодаря внедренной технологии военнослужащие смогут оперативно получать льготы без необходимости предоставления бумажных справок. Информация о праве на меры поддержки теперь будет обрабатываться автоматически, что упростит процесс как для участников СВО, так и для их семей.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что запуск этой системы является очередным шагом в направлении полной автоматизации процесса подтверждения права на получение льгот.