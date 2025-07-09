Минтранс окажет поддержку Самарской области в развитии отрасли гражданских дронов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ окажет всестороннюю поддержку Самарской области в развитии отрасли гражданских беспилотников, сообщили в министерстве
"Одна из важных тем обсуждения - развитие отрасли гражданских дронов. Со стороны Минтранса окажем региону всестороннюю поддержку в развитии этого направления", - говорится в сообщении по итогам встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
В Самаре находится крупный научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. В феврале с процессом разработки, сборки и испытаний аппаратов ознакомился президент Владимир Путин.
Также на встрече обсудили ремонт дорог и обновление парка общественного транспорта. Самарская область участвует в нацпроекте "Инфраструктура для жизни", в рамках которого обновляются региональные трассы Самарско-Тольяттинской агломерации и местные дороги в Самаре и Тольятти.
Всего в этом году регион планирует привести в порядок более 420 км дорог.