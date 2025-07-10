Победы российских войск, создающих буферную зону, видно ежедневно, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Российские войска развивают успех в Сумской и Днепропетровской областях, создавая буферную зону. Такое мнение выразил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании ставки главнокомандующего сообщил о сложной ситуации для украинских войск на четырех направлениях, включая позиции в Сумской и Днепропетровской областях.

"Что касается Сумской и Днепропетровской области, у нас там развивается успех. Ну и, естественно, на днепропетровском направлении у нас хорошие перспективы в ближайшее время освободить еще больше территории, которая станет буферной зоной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, успехи российских войск видны ежедневно.

По данным Минобороны РФ, российские подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, в том числе в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.