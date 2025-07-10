Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны Starlink

Российские войска нарушили систему связи и управления украинскими формированиями

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры и антенны спутниковой станции Starlink на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южно-донецком направлении операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры, которые противник использовал для сброса боеприпасов по позициям наших подразделений. Также сбросами с квадрокоптеров выведены из строя антенны спутниковой связи Starlink, установленные на огневых позициях ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что в результате нарушена система связи и управления украинскими формированиями.