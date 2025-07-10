Украинская армия также потеряла до 205 военных и два танка, сообщил начальник пресс-центра группы войск Александр Гордеев

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ составили за сутки до 205 военных, два танка, и 10 пунктов управления беспилотной авиацией в результате действий группировки войск "Восток". Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял до 205 военнослужащих, 2 танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ в районах Карла Маркса, Воскресенки, Полтавки, Камышевахи и Темировки, сорваны инженерные работы в районе Луговского.