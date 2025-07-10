Бойцы группировки "Запад" уничтожили за сутки 53 пункта управления дронами ВСУ

Подразделения противовоздушной обороны также ликвидировали 26 беспилотных летательных аппарата самолетного типа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили до 220 военных, 53 пункта управления беспилотной авиацией и 3 склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 18 автомобилей и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 26 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, уничтожено 53 пункта управления беспилотной авиацией, 3 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и 3 склада боеприпасов ВСУ", - сказал он.