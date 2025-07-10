Оборона Толстого ДНР осуществлялась силами мобилизованных и наемников ВСУ

Штурмовые группы ВС РФ, продвигаясь вперед, уничтожали огневые точки и опорные пункты противника, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Населенный пункт Толстой ДНР обороняли мобилизованные военнослужащие ВСУ и иностранные наемники. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оборону в населенном пункте [Толстой ДНР] удерживали в основном мобилизованные, а также наемники, которые практически не вступали в бой и предпочитали отступать. Несмотря на наличие натовского вооружения и снаряжения, противник не умел эффективно его использовать, что сказалось на результате боя", - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что штурмовые группы ВС РФ, продвигаясь вперед, уничтожали огневые точки и опорные пункты ВСУ. Особую роль во время штурма сыграли расчеты дронов мотострелковой бригады. Они вели разведку с воздуха и активно поражали подходящие резервы противника. На счету российских дроноводов более 10 единиц уничтоженной боевой техники, станция радиоэлектронной борьбы, а также живая сила формирований ВСУ.

9 июля Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Толстой ДНР.