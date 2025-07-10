Бойцы "Центра" развернули российский и бригадный флаги в освобожденном Дачном

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта 7 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" развернули флаги России и подразделения в освобожденном населенном пункте Дачное Днепропетровской области. Соответствующие кадры показало Минобороны России.

"Зачистили [Дачное], командование нам по птичке (БПЛА - прим. ТАСС) скинуло два флага. Один 114-й бригады и наш российский флаг. Конечно, это гордость. Флаг я первый раз растягивал, выпала вот такая вот, как говорится, не знаю, удача <...>. Выполняли боевую задачу. Мы показали, что населенный пункт зачищен. Там российские войска. Теперь уже гордость", - рассказал командир отделения мотострелковой роты Ильвир Давлетгареев.

7 июля 2025 года Минобороны России сообщило об освобождении Дачного Днепропетровской области.