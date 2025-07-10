Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили склад боеприпасов и блиндажи ВСУ

После прямого попадания произошла детонация, отметили в Минобороны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили склад боеприпасов и блиндажи с личным составом ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южно-донецком направлении артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" уничтожили склад боеприпасов ВСУ, обнаруженный в районе лесополосы. В результате прямого попадания произошла детонация, склад полностью уничтожен, а также нанесены удары по оборудованным блиндажам с личным составом противника", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что цели были поражены по координатам, полученным с разведывательного беспилотного летательного аппарата.