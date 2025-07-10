Военные инженеры показали мины, которые ВСУ применяли в Курском приграничье

По словам замкомандира отряда разминирования МПЦ Военно-инженерной академии Богдана Миронова, 90% боеприпасов ВСУ являются образцами стран НАТО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Международного противоминного центра (МПЦ) показали боеприпасы, которые ВСУ применяли в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"После множества выездов для проведения разминирования территорий военные инженеры представили противотанковые, противотранспортные и противопехотные мины из стран НАТО, в том числе из США, а также самодельные взрывные устройства, которые ВСУ маскировали под предметы быта, траву и другие непримечательные объекты. Также специалисты центра продемонстрировали противотанковые ракетные комплексы и другое боевое вооружение стран НАТО, которое ВСУ оставили в Курском приграничье", - сказали в военном ведомстве.

По словам заместителя командира отряда разминирования МПЦ Военно-инженерной академии Богдана Миронова, 90% боеприпасов ВСУ, с которыми сталкиваются российские саперы в Курской области, являются образцами стран НАТО, а 10% - советские образцы. Среди обнаруженных боеприпасов встречаются также устаревшие американские мины.

Миронов также отметил, что ВСУ маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна и продемонстрировал устройство, замаскированное под крупное березовое бревно. Военнослужащий центра с позывным Гермес рассказал, как в одном из жилых домов в Курской области был обезврежен тубус со взрывчаткой, который был спрятан в мягкой игрушке. Также, по его словам, боевики ВСУ маскировали взрывчатки под окопные свечи в Суджанском районе Курской области.