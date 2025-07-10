Боец Зима: ВС РФ вытащили с линии фронта трофейный танк Leopard

Военнослужащий отметил, что в целом техники противника в населенном пункте было немного

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в боях за село Толстой в ДНР захватили немецкий танк Leopard, рассказал ТАСС стрелок 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Зима.

"Леопардик" там катался один, которым они нас пытались "размотать". Не получилось. Мы его затрофеили, да к себе на родину отправили", - сказал боец.

Он добавил, что в целом техники противника в населенном пункте было немного. В качестве ударной силы ВСУ задействуют беспилотную авиацию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Толстой на западе ДНР.