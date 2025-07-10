Вертолет Ми-28НМ поразил авиаракетами пункт временной дислокации ВСУ

После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ночной модернизированный вертолет Ми-28НМ поразил управляемой авиаракетой пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой и авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", - сказали в ведомстве.

После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.