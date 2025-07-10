Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил два пункта временной дислокации ВСУ

Корректировку огня осуществляли операторы разведывательных беспилотников Южной группировки войск

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" Южной группировки войск уничтожил два пункта временной дислокации подразделений ВСУ на александро-калиновском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации противника на александро-калиновском направлении. Для поражения мест скопления украинских вооруженных формирований военнослужащие использовали гаубицу "Мста-Б", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что корректировку огня осуществляли операторы разведывательных беспилотников Южной группировки войск.